Governo, Ravera: 'Meloni sta un passo indietro a donne, non a uomini'

"Giorgia Meloni non sta un passo indietro agli uomini, sta un passo indietro alle donne. Non ha sorelle, né madri, non ha compagne, non è mai stata femminista, non porta nella politica una voce diversa, uno sguardo altro, una attenzione più autentica alle discriminazioni cui ancora è soggetto il genere a cui appartiene, non ha composto un governo di facce nuove, l’ha inzeppato di vecchi mestieranti della politica, pescando soprattutto fra gli uomini del suo partito, e accontentando quanto basta gli alleati". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos la scrittrice Lidia Ravera commentando il botta e risposta ieri in Parlamento tra Giorgia Meloni e l'esponente del Pd Debora Serracchiani.

Ed ha aggiunto: "Giorgia Meloni ha concesso il minimo sul piano della presenza femminile fra i ministri. Ha reso il ministero delle Pari Opportunità un sottogruppo del ministero delle famiglie regolari con prole, depotenziandolo. Quanto alla Serracchiani - ha proseguito Lidia Ravera - si chieda perchè il soffice maschilismo, ammantato di belle parole del suo partito, alle donne ha sempre tarpato le ali".