Governo Renzi: "Meloni regge, se avrà problemi la aiuteranno i grillini"

"Se va tutto come deve andare, Meloni arriva al 2027 ma cambia la composizione del governo dopo le Europee. Se poi combinano qualche pasticcio, allora rischia anche la premier". lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a La repubblica', escludendo un eventuale suo appoggio alla premier: "Non ci crede nessuno, nemmeno Meloni. Se la premier avrà problemi il soccorso arriverà dai grillini. Ma conoscendola farà di tutto per evitare di battere cassa a Conte. Lo tiene al caldo accontentandolo coi Bonafede di turno, ma non è il suo tipo".

Parlando di quello successo con Calenda, Renzi sottolinea che "la rottura è inspiegabile persino per gli addetti ai lavori. Un’alternativa riformista al sovranismo della Meloni e all’estremismo della Schlein deve esserci. Lo chiede la società italiana, non io". "Ci siamo impegnati a fare una lista unica alle Europee del 2024, aperta a Più Europa e alle forze civiche. Significa puntare al 10% per essere decisivi in Europa e credibili in Italia. Noi ci siamo. Vedremo se l’assemblea nazionale di Azione cambierà linea e e perché", aggiunge Renzi, spiegando che le accuse che gli rivolge Calenda non lo turbano: "Sono mostrificato tutti i giorni da grillini e giustizialisti, sul piano personale non è per me una novità. Non me lo aspettavo da chi si definisce liberale e garantista ma ho un carattere forte e vedo la politica come uno spazio per le idee, non per i rancori o le invidie personali".

E se tra lei e Calenda fosse solo uno scontro di ego? "Ho nominato Calenda viceministro, ambasciatore, ministro. L’ho sostenuto per il Parlamento europeo, per il Comune di Roma, come leader del Terzo Polo. Gli ho trasferito un milione e mezzo di euro dai fondi di Italia viva per le campagne di affissione col suo volto. Non mi pare di essere io il problema, insomma".