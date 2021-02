Governo, Renzi: "No a spacchettamento ministeri"

(Adnkronos)

Dopo le ore passate al tavolo sul programma di governo nato dopo la crisi, "vediamo domani come il Presidente incaricato immaginerà di muoversi. Noi ci manteniamo disponibili e collaborativi, senza veti e senza pregiudizi. Speriamo che nelle prossime ore si faccia un passo in avanti". Lo scrive Matteo Renzi nella chat dei parlamentari di Italia Viva, che aggiunge: "L’unica cosa che vorremmo evitare è che si arrivasse allo spacchettamento dei ministeri solo per accontentare più persone: sarebbe un errore triste".



Al tavolo sul programma, Italia Viva ha "chiesto di avere un documento scritto perché solo mettendo nero su bianco le priorità, dalla giustizia al lavoro, dalla sanità alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini. Una crisi come questa - scrive ancora Renzi - merita di essere risolta in modo trasparente: va scritto ciò su cui siamo d’accordo e in che tempi realizzarlo".

"Non abbiamo parlato di nomi e nemmeno di numeri: i nostri colleghi della vecchia maggioranza dicono informalmente che non intendono portare elementi di discontinuità: pura tattica in attesa di domani", assicura il leader di Italia Viva.