Governo, Renzi: "Operazione Draghi costruita da Mattarella"

(Adnkronos)

"L'operazione Draghi l'ha costruita il Presidente della Repubblica". Parola di Matteo Renzi che a L'aria che tira su La7 riconosce "con onestà" che "il kingmaker si chiama Sergio Mattarella". Il Capo dello Stato, ricostruisce il leader di Iv, "che ha detto a tutti i partiti 'basta discussioni, facciamo i vaccini e spendiamo bene i 209 miliardi del Recovery'".

"Se dicessi che non ho mai sognato di mandare Draghi a palazzo Chigi direi una bugia. Ho sempre pensato che Draghi, finito il servizio alla Bce, avrebbe avuto tutte le condizioni per servire il proprio Paese. Sono onesto, l'ho sempre sognato". E ora, dice Renzi, "mi sento come quello che sa che alla guida ci va quello più bravo, ti puoi mettere dietro a dormire".

"Sono molto contento per il Paese. Io non ho asfaltato nessuno. Penso di avere fatto una cosa giusta nel momento in cui ho risposto, come altri, all'appello di Mattarella".

Insomma nessun dubbio tra Draghi e Conte. "È un dato di fatto oggettivo - afferma il Rottamatore - uno gioca per il Pallone d'oro e l'altro gioca non in una categoria da pallone d'oro".