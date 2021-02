Governo, rischio incontro con Iv per De Petris: "Per l'amor del cielo..."

(Adnkronos)

Consultazioni di Draghi in corso sul nuovo governo, e si rischia 'l'incidente' fra Leu e Italia Viva. Le due delegazioni infatti rischiano di incontrarsi e la senatrice Loredana De Petris di Liberi e Uguali non la prende bene: "Per l'amor del cielo - dice sferzante ai cronisti - non me li fate incontrare, dopo quel che hanno fatto...".