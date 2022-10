Governo, Rotondi: 'Oggi giorno storico per incarico a Meloni, parli sempre con i fatti'

"Oggi è un giorno storico perché Meloni consegue l'incarico di formare il nuovo governo. E' brava: ha capito che il governo parla con i fatti. Ha la fortuna di avere una classe dirigente che può parlare al posto suo. le consiglio di continuare così". Così durante il IV Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, Gianfranco Rotondi, deputato Fdi.

"L'unica cosa certa è che non ci sia bisogno di cercare il retroscena perché la gara è stare sulla scena. Io considero Berlusconi una persona di famiglia, in quanto mio testimone di nozze. Lungi da me criticare Silvio, ma è evidente che a Silvio non piace perdere; a lui non piace partecipare ma vincere. Gli avevo suggerito come mettere il cappello su una vittoria. Non lo ha fatto. Gli passerà", rispondendo sulle recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e il presidente Vladimir Putin.