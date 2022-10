Governo, salgono quotazioni Giorgetti per Economia

Dopo la pratica Camera, con l'elezione del presidente Lorenzo Fontana, il centrodestra punta a chiudere la partita sul governo. Si fanno riunioni e se ne convocano altre, la casella dell'Economia resta al centro dell'affaire governo. Giorgia Meloni continua a dire che prima dei nomi serve l'incarico, ma ieri sera, all'ennesima domanda ha risposto dicendo che "Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell'Economia".

La mattina ha visto tanti conciliaboli a Montecitorio, con le battute del leader della Lega Matteo Salvini che non manca di scherzare sul tema Mef-Giorgetti: "Sta già preparando la legge di bilancio", dice a chi attornia il vicesegretario leghista. Tema, quello del dicastero dell'economia, che viene discusso anche dallo stato maggiore leghista che si intrattiene con Umberto Bossi, nel cortile di Montecitorio.

Giorgetti si schernisce: "Io al Mef? Per ora vado a casa", dice all'AdnKronos al termine della votazione che ha visto eleggere l'altro vicesegretario leghista, Fontana. Ma la giornata è lunga, si prova a a stringere il cerchio, l'intesa per portarlo al Mef. A quanto si apprende, potrebbe essere in agenda anche un incontro, che dovrebbe tenersi in serata, tra Guido Crosetto e lo stesso Giancarlo Giorgetti.