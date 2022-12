Governo, Salvini a Meloni: "No competizione, fiducia e battaglie comuni"

Su Qatargate "qualcuno è fustigatore dei pubblici costumi altrui e, poi, ha un problema grande come una casa in casa propria"

"C'è stata competizione in campagna elettorale? Sì. C'è competizione al governo? No, la competizione lascia spazio alla determinazione e a un rapporto bello di fiducia e di battaglie comuni", dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, collegandosi con Giorgia Meloni per la festa di Fratelli d'Italia.

QATARGATE - "Qualcuno è fustigatore dei pubblici costumi altrui e poi ha un problema grande come una casa in casa propria. Quando parlano di tetto al denaro contante, c'era qualcuno che di contante era molto esperto...", dice il leader della Lega e vicepremier in riferimento allo scandalo Qatargate.

REGIONALI LAZIO E LOMBARDIA - "I primi doni che vorrei sotto l'albero sono due vittorie, alle regionali del Lazio e della Lombardia. Su questo io e Giorgia siamo convinti e determinati. Avremo squadre all'altezza".

GOVERNO - "Siamo al governo da 56 giorni e mi sembrano 5 anni…" ha detto, poi, Salvini intervento a 'LombardiAmo', evento a Milano che apre la campagna elettorale del governatore Attilio Fontana. Il ministro elenca già i primi risultati dell'esecutivo.