Governo, Salvini a Roma: contatti con Meloni

Mentre la diplomazia è al lavoro (Ignazio La Russa e Gianni Letta sarebbero gli ambasciatori in campo), per il disgelo tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, oggi ci sarebbero stati contatti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nelle ultime ore è circolata la voce di un possibile incontro tra la premier in pectore e il numero uno della Lega, oggi ''impegnato a Roma per la squadra dei ministri e i dossier economici", ma dalle parti di via della Scrofa assicurano che tra i due leader ci sarebbero stati solo contatti via cellulare.