Governo, Salvini: "Alla fine si metteranno d'accordo"

(Adnkronos)

"Penso che alla fine si metteranno d'accordo, con qualche ministero in più o in meno, con tutti che andranno in tv a dire di aver vinto, con qualche virgola in più, e gli italiani hanno perso mesi". Lo dice Matteo Salvini, a SkyStart, facendo così la sua previsione sull'esito della crisi di governo. "Noi - assicura - continueremo a fare il nostro lavoro".

"Se c'è un esecutivo lo dicano entro oggi, altrimenti si vada a votare, la parola passi agli italiani", ribadisce il leader della Lega. "Ma - sottolinea - non avevano detto di fare presto, che non si poteva perdere tempo?".

E ancora: Forza Italia pensa a "un governo dei migliori con il Parlamento dei peggiori? E' una cosa che mi incuriosisce. Spero che il teatrino finisca presto e la parola finisca agli italiani, gli unici di cui mi fido veramente. Se qualcuno vuole un governo minestrone con tutti dentro allora fa il male del paese", sottolinea il leader della Lega, riferendosi a un nuovo esecutivo con Lega, Fdi e Fi dentro. "Penso al voto, non vedo altre soluzioni che non siano pasticciate".