"Bellissimo il discorso di Giorgia". Così il vicepremier e Ministro per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibili Matteo Salvini. "Musi lunghi a sinistra, speranza e fiducia per gli Italiani. Ribaditi impegni su tasse, pensioni, lavoro, sicurezza, autonomia e riforme. Per quanto mi riguarda: sbloccare cantieri e opere pubbliche ferme e attese da anni, creando lavoro e ricchezza, sarà il mio impegno giorno e notte".