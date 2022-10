Governo, Salvini: "Berlusconi l'ho sentito, si appianerà tutto"

Ha sentito Silvio Berlusconi dopo l'incidente di ieri al Senato? "Più volte, sia lui che Giorgia. Si appianerà tutto...". Così Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Montecitorio.

Alle consultazioni il centrodestra andrà unito? "Ma certo", "ovvio". "Ieri c'è stato un piccolo incidente di percorso nell'arco di 5 anni sarà nullo. Sarà una bella squadra".

E dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera assicura: "Non è pro niente, è pro-Italia". Lo striscione srotolato a Montecitorio in cui veniva accusato di essere 'pro Putin' "se lo potevano risparmiare...".

Quanto al suo ruolo nell'esecutivo di centrodestra "sono a disposizione, non ho impuntature o pretese - assicura - so quel che sono capace di fare". Ha rinunciato al ministero dell'Interno? "Non ho richieste personali - ribadisce - so quello che posso fare per il Paese. Punto. Al Viminale l'ho dimostrato".