Governo, Salvini: "Io pronto anche domani"

Matteo Salvini è pronto a fare un governo di centrodestra. "Il centrodestra, un suo governo, penso che i numeri li trova - dice dell'Aria che tira, su La7 - se mi dicessero provaci tu a tirar fuori il Paese da questi problemi, con le donne e gli uomini e i progetti per riprendere in mano l'Italia, direi che sono pronto, io non mi tiro indietro". Ora "è tutto - conclude - nelle mani del presidente Mattarella, speriamo che ci aiuti a capire".