Governo, Salvini: "Meglio ridare la parola agli italiani"

(Adnkronos)

"Ci fidiamo solo degli italiani, meglio investire due mesi di tempo dando la parola agli italiani e poi lavorare tranquilli per i prossimi 5 anni, non si possono rivedere le scene che hanno visto gli italiani al Senato questa settimana". Così Matteo Salvini, in un video messaggio al termine dell'incontro del centrodestra al Colle, ribadendo la necessità di andare al voto.

"Con tre milioni di italiani che rischiano di perdere il lavoro, 500mila negozi e imprese che hanno già chiuso, otto milioni di studenti e un milione di insegnanti in difficoltà, non si può continuare ad assistere alla compravendita dei senatori, a un governo senza idee, senza una visione, senza maggioranza, l'abbiamo detto al presidente della Repubblica", conclude il leader della Lega.