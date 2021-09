Governo, Salvini: "Noi ci stiamo, se vogliono escano Pd e 5S"

"Io ci sto, se vogliono uscire escono loro dal governo, noi ci stiamo". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Grosseto a proposito della maggioranza nell'esecutivo Draghi. "La Lega c'è dentro al governo; non è facile starci con i Letta e i Conte che ti attaccano, ti insultano. Per me sarebbe più facile stare all'opposizione: loro farebbero lo ius soli, il ddl zan, la tassa patrimoniale, io starei lì a dire 'non si fa'. Ma mi chiedo: come sarebbe l'Italia se la lasciassimo in mano a loro per un anno e mezzo?".

Poi un nuovo attacco al ministro dell'Interno: "La Lamorgese a Rimini, ha detto: 'poteva capitare dappertutto'; secondo me un ministro dell'interno che dice questo prima cambia mestiere e meglio è per l'Italia e gli italiani", ha detto commentando la visita della ministra a Rimini, dove si è svolto il comitato sull'ordine e la sicurezza a seguito dell'accoltellamento di 5 persone da parte di un richiedente asilo somalo.