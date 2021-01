Governo, Salvini: "Non credo Mattarella potrà guardare questo scempio a lungo"

Vi rivolgerete a Mattarella? "Sicuramente sì, se c'è un governo che non ha la maggioranza e passa il tempo a convincere, non voglio pensare con quali proposte, qualcuno a cambiare casacca, un governo che da oggi, se c'è, è ancora più debole, non credo che il garante della Costituzione potrà osservare questo scempio ancora a lungo". Lo dice Matteo Salvini, in collegamento dal Senato con lo speciale Tg1.

"Hanno tenuto in ostaggio il Parlamento per due giorni, mentre gli italiani hanno ben altri problemi. Per giorni hanno promesso poltrone, posti, ministeri, al confronto il calciomercato è una roba da signorine" afferma Salvini.

E, al termine della prima chiama, con l'Adnkronos osserva: "La maggioranza sono 161, questi sono 153, con i senatori a vita e i due di Fi che cambiano idea dalla mattina alla sera. Che maggioranza è? Il governo Prodi in confronto a questo era una cosa seria".