Governo, Salvini: "Teatrino imbarazzante made in sinistra" - Video

Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite oggi di Agorà su Rai3, attacca ancora il governo in crisi e alle prese con le consultazioni dopo le dimissioni di Conte. Per il numero uno del Carroccio, quello in corso è "un teatrino imbarazzante made in sinistra", mentre prevede: "Potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme, il Pd, il Movimento Cinque Stelle e Renzi. Scommettiamo?"