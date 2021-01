Governo, Segre vota sì alla fiducia: applauso nell'Aula

La senatrice a vita Liliana Segre ha votato sì alla fiducia posta dal governo sulla risoluzione presentata al Senato dalla maggioranza. Decisione salutata con applauso.

"E' andata bene" ha risposto Segre, lasciando l'Aula del Senato, a chi gli chiedeva della seduta di oggi. Poi sulle parole di Matteo Salvini, che in Aula ha citato le parole di Grillo sui senatori a vita, che non muoiono mai, ha detto: "Sono molto scaramantica, uno che dice così è una bellezza, da questo punto di vista, ho 90 anni e va bene". "Poi - ha rivelato - Salvini è venuto e mi ha spiegato che non erano parole sue":