Governo: Tabacci, 'Draghi garanzia straordinaria per Europa'

Roma, 4 feb. (Adnkronos)

"La figura di Draghi è una garanzia straordinaria. Penso cosa saranno i prossimi consigli europei quando si cercherà di capire cosa pensa Mario Draghi e non Macron o cosa pensa Merkel. Questo dal punto di vista per il nostro Paese è oggettivamente un salto di qualità". Lo ha detto il deputato di Centro democratico, Bruno Tabacci, alla sala della Regina a Montecitorio al termine del colloquio per la formazione del governo con il presidente incaricato, Mario Draghi.