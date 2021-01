Governo, Tabacci: "Se non si rafforza elezioni inevitabili"

"Se la maggioranza non si rafforza il passaggio elettorale sarà inevitabile". Lo ha affermato Bruno Tabacci, ospite di 'Start' su Sky Tg24. "Nella Prima Repubblica ci sono state molte crisi di governo ma la continuità istituzionale era assolutamente garantita", ha detto Tabacci, ricordando che "Berlusconi è andato il Quirinale ma non si è dimesso, ha allargato la maggioranza ed è quello che può tentare di fare Conte. Poi se non ci si riesce si va a votare".



Per Tabacci "se chiedere lezioni è giusto io non ho nessun problema sono d'accordo, volentieri credo che dobbiamo ridare la parola al popolo se non ci sono i numeri in Parlamento".