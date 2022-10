Governo, Tajani: "Io ministro? Faccio come decide Berlusconi"

"E' un esecutivo politico, se poi ci sarà qualche non politico non sarà un problema"

"Farò ciò che deciderà Silvio Berlusconi, non ho smanie particolari". Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, a Radio24 risponde così alla domanda se sarà ministro nel governo di centrodestra dopo le elezioni del 25 settembre.

Tensioni sui tecnici nel governo? "Sono ricostruzioni giornalistiche che non trovano riscontro", aggiunge.

"Noi abbiamo solo detto che questo è un governo politico, se c'è qualche personalità di rilievo che può rientrare nel progetto, bene. E' la qualità che conta -sottolinea il coordinatore di Forza Italia-. E' ovvio che questo è un governo politico, se poi ci sarà qualche non politico non sarà un problema. Ma non ci sono scontri, il centrodestra è coeso".

Tra i provvedimenti, Tajani prospetta "una riduzione, per passare dal 110 all'80" per il superbonus edilizio. "Quello era un provvedimento eccezionale, giusto, ora bisogna continuare a sostenere la crescita del comparto industriale, va continuata l'azione di sostegno all'edilizia".