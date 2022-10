Governo, Urso: "Non faremo scostamenti di bilancio"

"Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali". Lo ha affermato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, ad 'Agorà' su Raitre.

"Uno dei primi atti del nuovo governo sarà quello di regolare meglio la norma sugli extra profitti per cui lo Stato pensava di poter ricavare 10 miliardi mentre se ne è ricavato 1; noi la faremo meglio perché da quelle risorse si potrà attingere per soccorrere famiglie e imprese" alle prese con la crisi energetica, ha poi aggiunto il ministro intervenendo al 'Salone della Giustizia'.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy cambia nome rispetto a ministero dello Sviluppo economico perché "cambia la mission, perché vogliamo mettere al centro dell'azione l'impresa e non il contesto in cui agisce, quindi le persone, i commercianti, gli artigiani e le imprese e coloro che collaborano con loro", ha poi spiegato il neo ministro. "Per il made in Italy questa evidenziatura è dovuta - spiega - al fatto che siamo consapevoli che nel mondo il prodotto italiano è riconosciuto come un prodotto di eccellenza, che esiste a livello globale ed è apprezzato e conosciuto sia in occidente che in oriente".