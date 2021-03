Governo, Valentina Vezzali sottosegretaria allo Sport

Valentina Vezzali nominata sottosegretaria di Stato con delega allo Sport. La 47enne, stella della scherma, apre un'altra pagina della propria carriera, impreziosita in pedana da 6 ori olimpici, 16 mondiali, 13 europei e dal ruolo di portabandiera ai Giochi olimpici di Londra 2012. In politica, Vezzali ha già maturato esperienza da parlamentare con Scelta Civica di Mario Monti.

Nata e cresciuta a Jesi, nelle Marche, la Vezzali ha scritto la storia della scherma italiana partecipando a 5 Olimpiadi, il primo oro ai Giochi di Atlanta 1996 per chiudere, sempre sul gradino più alto del podio, con un oro a squadra a Londra nel 2012.

Dal 1999 in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, nel 2016 è entrata nella Walk of Fame dello sport italiano. Finita la carriera agonistica, Vezzali nel 2013 si è presentata alle elezioni politiche venendo eletta alla Camera con Scelta Civica. Come parlamentare ha fatto parte della Commissione cultura, scienza e istruzione.

Malagò - "Complimenti al Presidente Draghi e al Governo. La nomina di Valentina Vezzali per il ruolo di Sottosegretario con delega allo Sport va esattamente nella direzione che il Coni aveva auspicato". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Avevamo chiesto una persona competente, che conoscesse i nostri problemi che sono tanti e purtroppo urgenti. Valentina Vezzali, l’atleta donna più vincente nella ultracentenaria storia dello sport italiano, rappresenta una scelta che il Coni applaude. Brava Valentina, tu sei la nostra storia e il Coni sarà sempre la tua casa!", aggiunge il numero 1 dello sport italiano.

Azzi - "La nomina di Valentina Vezzali a sottosegretario allo Sport per il mondo della scherma è una bellissima notizia, siamo molto contenti, è una scelta di una persona che ha fatto un percorso importante non solo sui campi di gara ed ora dovrà affrontare un compito complesso e impegnativo, ma sappiamo l'impegno che mette nelle cose che fa" commenta all'Adnkronos il presidente della Federscherma, Paolo Azzi. "Siamo fiduciosi che metterà tutta la sua competenza al servizio dello sport. Un grande in bocca al lupo, il mondo della scherma è casa sua, siamo più che pronti a collaborare", conclude il n.1 della Fis.

Sensini - "Sono contenta per la nomina della Vezzali, conosco Valentina perché abbiamo fatto diverse olimpiadi assieme: è una grandissima atleta che ha grande determinazione e bellissimi valori che, sono certa, porterà con sé all'interno della politica" dice all'Adnkronos Alessandra Sensini, vicepresidente del Coni. "E' un ruolo molto difficile, una sfida enorme ma lei è una grande lavoratrice, una che non si arrende mai, è sicuramente la persona adatta. Le faccio i miei migliori auguri", conclude l'ex campionessa olimpica di windsurf.

Gravina - "La nomina di Valentina Vezzali è una buona notizia per tutti" commenta il presidente della Figc Gabriele Gravina. "La sua esperienza e le sue capacità - sottolinea Gravina - saranno molto utili in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Le auguro di ricoprire questo nuovo incarico con la stessa passione e la stessa determinazione che metteva in pedana e che le hanno consentito di diventare un vero e proprio simbolo dello sport italiano".