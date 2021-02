Governo, Zingaretti: "Pronti al confronto per il Paese"

(Adnkronos)

"Abbiamo fatto davvero di tutto per ricostruire una maggioranza in un momento difficile". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Il presidente Mattarella, che ringraziamo, con la sua iniziativa ha posto rimedio al disastro provocato dalla irresponsabile scelta della crisi di Governo. Da domani saremo pronti al confronto per garantire l'affermazione del bene comune del Paese".