Gozi (Re): "Europa felice se fosse Draghi a negoziare nuovo patto stabilità"

Se fosse il presidente del Consiglio Mario Draghi "a negoziare il nuovo patto di stabilità e di crescita per l’Italia, certamente in Europa sarebbero tutti molto contenti. Ma questo sta al Parlamento italiano deciderlo, e a Draghi stesso". Lo dice all’Adnkronos Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe eletto in Francia, a proposito della discussione sulla revisione delle regole Ue di bilancio, attualmente in corso. Discussione che si trasformerà in un negoziato vero e proprio una volta che la Commissione Europea avrà avanzato le sue proposte, cosa che potrebbe avvenire prima della pausa estiva.

Ieri a Strasburgo, dice Gozi, il presidente francese Emmanuel Macron, che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue, "ci ha invitati tutti ad agire come rifondatori, per rifondare l’Ue perché possa dare risposte urgenti. Oggi entriamo in una nuova epoca. C’è una forte volontà della Francia di fare la differenza sul fronte degli investimenti: serve una strategia molto più importante, anche dal punto di vista quantitativo, degli investimenti, anzitutto per l’ecologia e il digitale. La Francia vuole fare la differenza, lavorando con la Germania e l’Italia e nel vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’11 marzo si parlerà proprio dell’Unione degli investimenti, di cui peraltro Macron parla da quando era ministro: nel Consiglio Competitività insieme abbiamo più volte discusso di questo".

Per realizzare gli investimenti necessari, osserva Gozi, sono indispensabili "rientri più sostenibili dai debiti accumulati durante la Covid-19. E’ un’opportunità storica e l’Italia deve giocare pienamente il suo ruolo. Trent’anni dopo Maastricht c’è l’opportunità storica di superare regole obsolete e di decidere regole molto più adeguate alle nostre esigenze e bisogni. Occorre che l’Italia giochi pienamente il suo ruolo a quel tavolo. Personalmente, auspicherei che fosse Draghi a svolgerlo, ma questo lo decideranno gli italiani. Se fosse Draghi - conclude - sarebbero tutti molto contenti".