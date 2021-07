Gp Austria, pole Verstappen davanti a Norris e Perez

Terza pole position consecutiva, la quarta della stagione, per Max Verstappen, il leader del mondiale su Red Bull chiude le qualifiche del Gp d'Austria, nono appuntamento stagionale della Formula Uno, col tempo di 1'03''720. Alle spalle dell'olandese la McLaren di Lando Norris, +0''048.

Seconda fila per l'altra Red Bull con Sergio Perez, +0''270, e la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton in ritardo da Verstappen di 0''294. Terza fila per la Mercedes di Valtteri Bottas, +0''329 e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly, +0''387.

Ferrari fuori dal Q3: Carlos Sainz chiude in 11esima posizione, dodicesimo Charles Leclerc.