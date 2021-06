Gp Olanda, vince Quartararo davanti a Vinales

Doppietta Yamaha ad Assen nel Gp d'Olanda di MotoGp. Vince Fabio Quartararo davanti al compagno di box Maverick Vinales. Sul podio anche la Suzuki con Joan Mir. Bagnaia, in lotta per la vittoria fino a metà gara, riceve un long lap penalty per essere uscito sul verde e chiude al 6° posto. Male invece Valentino Rossi. Il 'Dottore', partito in dodicesima posizione, alla prima curva è sfilato subito in fondo al gruppo e dopo 8 giri è uscito di pista.

Ai piedi del podio si piazza Johann Zarco, seguito da Miguel Oliveira. Grande rimonta di Marc Marquez che con la sua Honda è partito dal 20° posto ed ha tagliato il traguardo 7°. Chiudono la top ten A. Espargaro, Nakagami e P. Espargaro. Chiude con il 13esimo tempo Danilo Petrucci, seguito da Alex Marquez ed Enea Bastianini. Quartararo resta leader del Mondiale con 156 punti. La MotoGp torna il 6 agosto con le prove libere del Gp Stiria.