Gran Bretagna, allo studio nuove regole per le cripto

Il lungo inverno dei mercati digitali, il crollo rovinoso di FTX e i tanti scandali che hanno coinvolto i principali operatori del comparto fintech hanno convinto le autorità di tutto il mondo della necessità di controlli più stringenti. È il turno del Regno Unito, che, in un comunicato pubblicato sul sito web del governo, ha annunciato la preparazione di una nuova normativa di riferimento per il Web3. Il Paese intende battere sul tempo la concorrenza, e punta a diventare l’hub di riferimento per le criptovalute.