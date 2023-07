Gran Galà di Moda, Arte e Solidarietà della stilista Eleonora Altamore

Il 10 Giugno 2023 alle ore 18.30 avrà luogo la VIII Edizione del Gran Galà di Moda, Arte e Solidarietà “Summer Fashion and Art 2023”. La serata sarà presentata dall'attrice Patrizia Pellegrino e dall'attore Pippo Franco.

Il progetto dal titolo “Four season ” e' ideato e curato nella direzione artistica dalla stessa stilista, una perfetta alchimia tra creatività, cultura e arte.

La collezione Haute Couture del Brand Eleonora Altamore Fashion Luxury dal titolo “Four season” è ispirata alle allegoriche opere di Giuseppe Arcimboldo le “Quattro stagioni”.

Quattordici outfit completati da eccentrici accessori che esaltano le infinite bellezze e diversità della natura espresse nelle diverse stagioni, sulle note delle quattro stagioni di Vivaldi si aprirà un quadro moda molto scenografico.

Arricchiranno l'evento con le loro performance artistiche il tenore internazionale Augusto Celsi ed il bravissimo e noto attore Vincenzo Bocciarelli.

Per quanto riguarda l’arte gli artisti presenti con le loro opere saranno: Lorenza Altamore, Maris Schiavo, Laura Altamore, Patrizia Dalla Valle, Aida Abdullaeva, Federica Rampazzo, Evelina Marinangeli, ed il console dei Paesi Bassi Avv. Donato Nitti in veste di artista.

Gli artisti e le opere saranno presentati dal Prof. Enzo Dall'Ara storico e critico d'arte.

Anche questa edizione dell'evento avrà come partnership il “Menotti Art Festival” di Spoleto grazie all'intesa artistica del Presidente, professor Luca Filipponi.

Per la solidarietà, anche questa edizione sarà a favore della Fondazione ANT Italia Onlus, assistenza nazionale tumori, la più ampia realtà no profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici ( www.ant.it).

La cena buffet ad opera di Michele Papillo sarà accompagnata dai pregiati vini dell’Azienda Vitivinicola “San Carraro che produce eccellenti vini con uve di alta qualità e coniuga tradizione ( la famiglia Anselmi coltiva vigneti da generazioni ) e passione ( per la terra e i prodotti enogastronomici ). i

Prima del congedo finale i presenti potranno assaggiare e degustare una fantastica e gigantesca torta artistica ispirata ad una delle opere di Arcimboldo.

L’evento proseguirà con la lotteria solidale che metterà in palio alcune preziose creazioni del brand Altamore Fashion Luxury, alcune opere degli artisti presenti e dalla “Fondazione Menotti Art Festival Spoleto”, presieduta dal Prof. Luca Filipponi.

Il “Summer Fashion and Art” proseguirà con musica dal vivo e DJ set, le musiche che accompagneranno la sfilata saranno a cura del maestro Stella Camelia Enescu.

L’happening è realizzato anche grazie al sostegno della Contessa Erika Emma Fodré, Ambasciatrice dell’Ordine Mediceo per lo scambio tra le culture Italia e Ungheria.