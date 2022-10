Grand opening event per NH Collection Milano Citylife: il regista Francesco Tolve firma un nuovo evento artistico spettacolare con la produzione di Thirty Seconds Milano

Milano, 05/10/2022 - Thirty Seconds Milano è stata scelta come Agenzia per la creazione dell'evento (sia come casa di produzione che per la direzione artistica e la produzione video) da NH Hotel Group per l'opening di NH Collection Milano CityLife.

Questa imponente struttura, di cui è stata mantenuta la navata centrale (ben 24 metri in altezza) è stato il palcoscenico dell’evento realizzato da Thirty Seconds Milano.

Un evento privato incredibile in tutte le sue parti, che ha visto la partecipazione anche di nomi illustri dell'imprenditoria milanese.

Il Gruppo Igefi con CLH srl, insieme allo studio di progettazione architettonica Quattroassociati e a CLH srl, hanno restituito alla comunità milanese un unicum in termini architettonici e artistici trasformando una ex chiesa sconsacrata in un hotel 4 stelle firmato da NH Hotel Group, punto di riferimento dell’hospitality in Italia e nel mondo.

Il pubblico ha potuto assistere ad uno show estremamente elegante e tecnologico fuori dagli schemi dei classici eventi meneghini. La classe e la maestria degli artisti MHNL ha coinvolto tutto il pubblico con rappresentazioni minimal d’effetto e coreografie create su misura. Tutto realizzato per l’occasione, compresa un’esibizione finale ad-hoc: un concerto esclusivo che ha regalato a tutti gli invitati un’experience piena di energia ed estetica.

Oltre 700 invitati accolti con musica e show rigorosamente live grazie al supporto del gruppo spagnolo Music Has No Limits, che si è esibito in numerose performance sia nella navata centrale della Chiesa (entrata principale dell’hotel, frutto di una sapiente riqualificazione degli spazi della Chiesa del Cristo Re) che nel palco dell’hotel retrostante, coinvolgendo tutto il pubblico presente.

Un opening event indimenticabile visibile online su: https://youtu.be/3keESXs5OH0

Tutto l’hotel è stato illuminato con i colori del brand NH Collection, con un bellissimo red carpet ed un fantastico gioco di luci, che ha accolto gli invitati in questa affascinante navata alta oltre 24 metri che è diventata fin da subito uno dei numerosi palcoscenici all’interno dell’hotel.

L’evento si è realizzato dopo mesi di preparazione: dal light design al sound, con 2 palchi per esibizioni e show, l’hotel vanta di oltre 5 postazioni molto spaziose per musica live e perfomance esclusivi.

Una bellissima serata, dove gli invitati hanno anche goduto dell’esclusivo rooftop con musica selezionata, piscina e cocktail bar.

Il tutto è stato studiato nei minimi dettagli dal direttore creativo/regista Francesco Tolve che ha voluto dare una connotazione di classe e al contempo un ritmo deciso sia allo show, che alla tecnologia usata.

Prodotto e realizzato con l’agenzia Thirty Seconds Milano di organizzazione eventi e convention aziendali a Milano.

Non meno importanti tutti gli accorgimenti riguardanti la scelta della tecnologia audiovisiva all’avanguardia come, ad esempio, telecamere professionali Arri Alexa e Steadicam per far risaltare ancor meglio la strabiliante struttura dell’edificio. Un lighting design d’impatto ed uno show ricco di performance artistiche emozionanti degli eclettici e insuperabili MHNL.

