Grande soddisfazione per Farina di Basalto al Macfrut di Rimini tra premi vinti, visitatori e interviste prestigiose

Castel Viscardo (Tr), 5 giugno 2023. Basalti Orvieto società umbra dell’imprenditore Gianluca Pizzuti guarda all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio, grazie a studio, ricerca e sperimentazione in collaborazione con le università e centri di ricerca, non soltanto umbri, che hanno messo in evidenza i diversi usi del basalto, impiegato non più solo come materiale inerte in architettura e in edilizia per la costruzione di massicciate ferroviarie e la produzione di conglomerati bituminosi; ma anche due brevetti il cui iter di approvazione si concluderà a breve (prima dell’estate 2023).Con Farina di Basalto® (www.farinadibasalto.it) Basalti Orvieto ha raggiunto una meta importante nel settore agricolo opera nel segmento innovativo dei biostimolanti, un mondo ampio ed in rapida evoluzione, con grandi potenzialità e importanti ritmi di crescita: “estraiamo materia, restituiamo valore”.

Attraverso il bilancio di sostenibilità, voluto da Gianluca Pizzuti e redatto dal team Tecno che lavora nel laboratorio interno all’azienda, viene evidenziata la responsabilità ambientale della stessa azienda, che così si pone sempre più in modo consapevole e concreto come modello di sostenibilità ambientale.

La cava di basalto, già di proprietà del padre, si trova a Castel Viscardo, in località Cornale mentre un’altra cava di carbonato di calcio, per ora ferma si trova nei pressi di Narni. Gianluca Pizzuti all’età di 24 anni acquista l’attività della sua famiglia che voleva lasciare questo settore; percorre ogni giorno 240 km da Roma per raggiungere lo stabilimento produttivo con la ferma volontà di ridare dignità a questo materiale nobile ed evolvere l’attività verso un modello ecologico sostenibile “Il basalto è un materiale nobile, deve essere valorizzato ed utilizzato in tutte le sue potenzialità, altrimenti sarebbe fare un torto alla natura”, afferma Gianluca Pizzuti. Ad oggi dal giacimento di Castel Viscardo si estraggono 3mila tonnellate di basalto al giorno., per questo ha stanziato per la ricerca negli ultimi 5 anni oltre 1 milione di euro, su un fatturato di circa 4 milioni, reggendo alle pesanti congiunture economiche odierne, riuscendo a contenere i consumi energetici con una produzione rivolta sempre alla qualità assoluta del prodotto; grazie sia agli sforzi imprenditoriali che a quelli di tuta l’azienda. L’imprenditore guarda con una lucida follia le nuove sfide, con la consapevolezza che, come egli stesso afferma, “me ne andrò da questo mondo senza beni materiali, ma con la grande consapevolezza di aver lasciato agli altri qualcosa di importante”.

Con Farina di Basalto®, Basalti Orvieto si rivolge all’utilizzo agricolo di basalti micronizzati, ricchi di micro e macro-elementi che ripristinano il corretto bilanciamento dei nutrienti, capaci di mantenere e recuperare adeguati livelli di fertilità nei suoli e il potenziale biostimolante per nutrire e proteggere le piante, mettendo a punto la tecnica Hand On Soil . La Farina di Basalto® viene impiegata come ammendante, stimolante naturale, corroborante, come mezzi tecnici per aumentare la resistenza delle piante alle malattie, utilizzata anche in campo zootecnico. Il prodotto nasce nel 2015, esce in commercio nel 2020. Obbiettivo è quello di dare vita ad una filiera agroalimentare altamente sostenibile, migliorando la competitività delle aziende agricole attraverso le loro prestazioni climatico-ambientali.

La gamma dei prodotti è consentita e certificata per l’agricoltura biologica e convenzionale, completata con i preparati microbici appositamente studiati dai ricercatori di Farina di Basalto®(FP Suolo Vivo)per valorizzare al meglio l’ampia disponibilità minerale che stimola la produzione di Humus stabile ad elevata capacità di alimentazione.

“Farina di Basalto® si pone come soluzione efficace e completa, realmente in grado di fornire un’importante azione di incremento della difesa da patogeni e rinforzo strutturale delle piante, favorendo al tempo stesso il sostegno all’accrescimento, l’aumento di efficienza della fotosintesi, la migliore resa e qualità dei frutti” afferma Gianluca Pizzuti fondatore e ad di Basalti Orvieto.

Protagonista al 2° Workshop Nazionale sul tema “Biostimolanti: dalla ricerca in laboratorio all’utilizzo in campo” che si è svolto a Piacenza il 12 settembre 2022 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzato congiuntamente all’Università Federico II di Napoli e all’Università della Tuscia di Viterbo. Unica rappresentanza imprenditoriale dall’Umbria, ed una delle poche realtà del centro Italia, ha dimostrato attraverso i dati, l’efficacia dell’utilizzo dei suoi prodotti.

Alla fiera internazionale, Macfrut di Rimini 2023 il prodotto Farina di Basalto® XF è risultato vincitore del Biosolutions Innovation Award, premio prestigioso che riguarda le innovazioni e sostenibilità tecnologiche in campo agronomico, proposto e coordinato da Agri2000 Net. Vengono premiate l’efficacia del prodotto, l’unicità e la sostenibilità. L’Ing. Gianluca Pizzuti riceve il premio direttamente dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste On. Lollobrigida

La perdita della fertilità dei suoli è una minaccia quantomai attuale, che innesca una sfida per la sicurezza alimentare e della salute. È nei primi strati del suolo che si attivano reazioni chimiche e fisiche vitali tra ossigeno calore e piogge; avviene la decomposizione di sostanze organiche che mantengono i terreni vivi grazie ad un complesso ecosistema ricco di varietà e variabilità dei sistemi ecologici. È basilare riportare i suoli nelle condizioni più idonee ed equilibrate per la coltivazione, fondamentali per l’economia.

La tecnica di ristrutturazione e ripristino della fertilità dei suoli, denominata Hand On Soil, sfrutta la capacità di combinarsi dei vari prodotti che vanno a stimolare processi di miglioramento delle attività di scambio cationico -meccanismo in base al quale gli elementi utili alla fertilità sono resi disponibili-;l’evapotraspirazione viene regolata e l’utilizzo di acqua viene ottimizzato, determinando un aumento dell’acqua disponibile nel suolo. Ad ogni terreno una specifica granulometria di Farina di Basalto®, combinata con un gruppo microbico specializzato per interagire e rendere disponibili alle radici i micro e macro elementi contenuti nella stessa Farina di Basalto®, permette di arricchire i suoli e aumentare la fertilità sia minerale che organica, promuovendo l’attività probiotica positiva che porta alla formazione di acidi umici e ad un continuo rilascio di micro e macro elementi; viene migliorata la struttura del terreno, il drenaggio, riducendo anche la diffusione dei patogeni fungini.

La Farina di Basalto® ha origine dalla roccia vulcanica e sotto forma di farina torna alla terra. Applicata per via fogliare aiuta la pianta nella fotosintesi, senza stravolgerne i meccanismi naturali che regolano i sistemi ecologici. “Esiste un rapporto stretto e sottile tra la terra, la vita, l’evoluzione di vegetali e microbioti, che è strettamente legato all’evoluzione della terra stessa e alla sua origine minerale, ovvero alla sua struttura, che è poi quella del basalto - spiega Fabio Primavera, agronomo pedologo Responsabile tecnico scientifico dell’azienda Farina di Basalto®-; in questo, ogni suolo ha la sua specificità che va tutelata”.

Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo e la combinazione dei prodotti Farina di Basalto®, come trattamento fogliare, riesce ad ottimizzare la traspirazione della pianta, la funzionalità e la resistenza, ma anche la capacità nutritiva e di difesa; aiutano a rafforzare i tessuti cellulari aumentandone la vigoria, portando così ad una minore incidenza di malattie; grazie alla proprietà idrofobica (respinge umidità)crea un ambiente sfavorevole alla propagazione di muffe e infezioni. Farina di Basalto® ha un’alta persistenza nel suolo e nelle foglie e, in collaborazione con altri prodotti della gamma, ne viene aumentata l’efficacia. A differenza dell’applicazione di comuni fungicidi, Farina di Basalto® non richiede periodo di carenza e garantisce produzione a residui zero.

Farina di Basalto® ha una linea per la zootecnia, e per la salute degli animali da cortile e quelli da compagnia, mantenendo una lettiera sana, riduce gli odori sgradevoli e non è tossico.

Attraverso il bilancio di sostenibilità, le collaborazioni con università, enti, sia locali che nazionali ed internazionali, la formazione continua, Basalti Orvieto produce una fondamenta ricaduta fatta di conoscenza ed informazione dando vita ad un generale beneficio materiale e immateriale verso tutta la comunità territoriale, divenendo collante del tessuto collettivo; sostiene progetti imprenditoriali che operano nel sociale. Come la cooperativa Terra di Ea di Tortoreto che con questi prodotti nelle colline teramane ha ripristinato la fertilità dei suoli apportando miglioramenti alle produzioni agricole, restituendo il valore aggiunto di sostenibilità ambientale insieme all’esigenza di una nuova industrializzazione agricola rispettosa della salute dei consumatori e degli imprenditori stessi.

Particolare cura viene data all’impatto visivo della cava di Basalti Orvieto, che è perfettamente integrata nel territorio .La parte finale e dismessa ospita un frutteto impiantato nel 2020con varietà antiche di mele, pere, prugne, ciliegie, pesche; vede l’installazione di 10 alveari nel 2021 (selezionati e forniti dalla società partner Agri apistica Manfredini).Attraverso questi interventi si è creata una vera e propria infrastruttura vegetale; con il frutteto sperimentale non si vuole solo guardare alla salvaguardia ambientale della biodiversità e del patrimonio agricolo locale, ma la società vuole porsi come punto di riferimento per lo studio e la fattibilità verso il recupero della fertilità del terreno. Vengono aperte le porte alle scuole per visite e studi sul campo, esercitazioni e sperimentazioni dirette, usufruendo anche delle particelle sperimentali già esistenti che fanno parte di progetti di ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia volti a determinare le capacità effettive del sistema colturale sviluppato da Farina di Basalto® e dei prodotti utilizzati in associazione.

il valore immateriale che Gianluca Pizzuti vuole lasciare è il frutto della visione e del lavoro personale e di squadra, che inevitabilmente ha ricadute sociali nel territorio e verso le nuove generazioni.

