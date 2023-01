Grande successo per il nuovo token di Big Eyes Coin

Nonostante la crisi, il settore fintech, alle prese con la fase più difficile dalla sua affermazione, mostra qualche segnale di ripresa. La meme-coin “Big Eyes Coin” (BIG), lanciata dalla community, ha infatti riscosso un grande successo di pubblico, con oltre 17,5 milioni di dollari di ricavi per le sole prevendite. Ma c’è anche spazio per la beneficenza: a tutte le transazioni realizzate impiegando il token, la community di Big Eyes Coin applicherà una commissione del 5%, una somma destinata ad alcune ONG come Fundlife International e Seashepherd.