Grandi riconoscimenti per i gadget personalizzati di StampaSi: il 2022 un anno memorabile

Milano 04.08.2022 - StampaSi è stella dell’e-commerce 2022 per il Corriere della Sera e miglior e-commerce d’Italia per Repubblica: due riconoscimenti di prestigio che mettono in risalto il lavoro svolto da questa realtà nel corso degli ultimi anni con il suo shop online di gadget personalizzati. Il Corriere, in particolare, ha individuato i migliori 500 negozi online del nostro Paese in vari settori, come il food, la tecnologia, lo sport e la cosmesi. Ecco perché è motivo di orgoglio per StampaSi far parte della classifica delle 500 eccellenze italiane: merito della reputazione guadagnata nel tempo grazie a un servizio di qualità elevata messo a disposizione dei clienti.

Il riconoscimento del Corriere della Sera

A redigere la graduatoria è stato l’inserto L’Economia del Corriere della Sera con la collaborazione di una società di ricerca internazionale chiamata Statista. La società eroga studi di mercato e fornisce statistiche alle aziende attraverso Statista.com, sito di business intelligence su cui sono registrati oltre 2 milioni di utenti. Il riconoscimento per i gadget personalizzati di StampaSi riguarda la categoria elettronica e ufficio, di cui fanno parte fra l’altro brand come Apple, Mediaworld e Samsung. Il marchio italiano è presente nella top five della sezione dedicata a foto e stampe, avendo guadagnato un punteggio di 89.69. Si tratta di un premio che pone l’accento sugli standard di eccellenza che caratterizzano il negozio online e soprattutto la facilità di impiego del sito, oltre al livello di affidabilità del marchio; tutto questo comporta fiducia e sicurezza da parte dei consumatori. Le altre categorie per cui è stata stilata la classifica sono: generalisti; sport, attività all’aperto e motori; moda e accessori; arredamento e articoli per la casa; salute e bellezza; alimentari; tempo libero e media.

Come si diventa stelle dell’e-commerce

Per trovare le stelle dell’e-commerce italiane sono stati presi in considerazione poco meno di 50 parametri soggettivi e oggettivi. Sono stati esclusi dalla valutazione i negozi virtuali privi di una versione in italiano, gli shopping club, i marketplace, gli e-commerce business to business e i siti di prodotti digitali. Quindi sono stati oltre 8mila gli shop virtuali valutati dalla ricerca. Si tratta di realtà decisamente diverse le une dalle altre, con un denominatore comune: la buona reputazione. Tutti questi negozi, infatti, sono riusciti a farsi notare in virtù dei risultati che hanno ottenuto. La selezione è stata effettuata da Statista, che ha fatto riferimento al proprio database e alle banche date online. In più sono state prese in esame le liste presenti in Rete, incluse quelle dei siti comparatori che consentono di confrontare i prezzi dei negozi online. Grazie a questo lavoro, sono stati individuati gli store virtuali di maggior rilievo, fra cui anche l’e-commerce di gadget personalizzati di StampaSi.

I parametri di valutazione

La ricerca, dunque, è iniziata con una selezione dei negozi online che hanno fatto registrare il traffico più elevato e il maggior numero di utenti. A quel punto è stato definito l’elenco delle stelle dell’e-commerce. Sei sono stati i criteri di valutazione alla base del test: i sistemi di pagamento; la facilità e la forma di utilizzo; la sicurezza del sistema; le performance del sito e i dettagli tecnici; il servizio di assistenza ai clienti e la comunicazione; le modalità di acquisto e di spedizione. Dopodiché l’analisi è continuata incrociando i risultati di una ricerca che ha visto il coinvolgimento di oltre 3mila consumatori del nostro Paese, a cui è stato chiesto di valutare gli e-commerce e il loro aspetto, secondo criteri che includevano tra gli altri la sicurezza dei dati e il livello di chiarezza della home page. Terminata la fase di test, è stato definito un punteggio per ognuno dei parametri.

I migliori e-commerce per Repubblica

Ma non è tutto, perché StampaSi è finito anche nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia, stilata da Repubblica Affari & Finanza in collaborazione con l’Istituto Tedesco ITQF. In questo caso si è partiti da un elenco di più 8mila siti per poi arrivare a individuare i negozi online che assecondano in modo più efficace le esigenze della clientela mettendo a disposizione servizi all’avanguardia e prodotti di qualità. Lo studio, che è ormai giunto alla terza edizione, ha previsto una suddivisione in 11 categorie per un totale di più di 60 settori merceologici, fra i quali lo sport, il food, la bellezza e la moda. Nel complesso sono stati valutati quasi 40 criteri, come l’offerta del servizio, la presentazione dei prodotti, la funzionalità, il design e le condizioni di acquisto e di consegna.

I sigilli di qualità

A partire dai punti che sono stati attribuiti in ciascuno dei settori che sono stati presi in esame sono state definite le classifiche finali. Il test degli esperti ha avuto lo stesso peso del punteggio ottenuto in relazione alla soddisfazione dei clienti. Tutti gli store virtuali che hanno conseguito un punteggio più elevato della media nel proprio settore hanno ricevuto il sigillo di qualità come miglior e-commerce d’Italia nel proprio settore di appartenenza: proprio quel che è successo a StampaSi.

StampaSi è una realtà specializzata nella fornitura di capi di abbigliamento e gadget personalizzati. L’innovazione è il tratto distintivo del suo operato, come dimostra l’impiego di tecnologie di stampa all’avanguardia, fra le quali la tampografia e la serigrafia, ma anche la stampa digitale e il ricamo. Tutto ciò è possibile grazie a dispositivi avanzati che contribuiscono a ottimizzare le performance e convertono in realtà tutte le richieste di personalizzazione che provengono dai clienti, nel rispetto della professionalità e della qualità.

