Granducato di Bracciano, tradizionali villaggi giapponesi e città del vecchio west, il boom del turismo esperienziale

Dall’America all’alto Lazio i viaggiatori cercano soluzioni che consentano di vivere appieno i luoghi da visitare

Roma, 8 giugno 2023. I piccoli chalet nella foresta permettono di immergersi nell’atmosfera verace e incontaminata dello stato più freddo del Brasile e di lasciarsi ammaliare dei suoi panorami incredibili. In Giappone, nella prefettura di Okayama, le abitazioni tipiche di un borgo incorrotto dal tempo aprono le proprie porte ai visitatori per permettergli di calarsi nella vita quotidiana che procede secondo i ritmi dettati dalla tradizione. Una decina di alloggi di design in un piccolo paese del Montana, negli Stati Uniti, consentono di tuffarsi nell’atmosfera del vecchio west senza rinunciare ai comfort offerti da qualsiasi hotel di lusso che si rispetti.

Sono solo alcune delle soluzioni comparse in tutto il mondo degli ultimi anni per rispondere alla domanda crescente di turismo esperienziale, ovvero al desiderio dei viaggiatori di trascorrere le proprie vacanze non solo visitando luoghi sconosciuti, ma calandosi appieno nella loro storia e atmosfera. L’Italia, con i suoi piccoli borghi immersi nel verde, è già da anni meta d’elezione per questo tipo di turismo e nuove proposte continuano a farsi largo. È il caso, per esempio, di Granducato di Bracciano, il progetto di accoglienza che sta nascendo all’interno delle mura medievali del borgo, a pochi passi dal lago più pulito d’Europa. Il progetto prevede la realizzazione di 12 suite lusso, un Boutique Resort con piscina, una trattoria tipica, un ristorante gourmet, un’enoteca con bistrò ed uno Champagne & D.J. Bar.

“L’idea – racconta Massimo Scialò, amministratore di Eurotime Italia, la società che attraverso la controllata Eurotime Horeca promuove l’iniziativa - è di dare ai visitatori la possibilità di immergersi nella vita del borgo di Bracciano e nella sua storia millenaria senza dover rinunciare ai servizi offerti da un hotel di lusso”. L’atmosfera è quella del borgo medievale con i sui quattro rioni, reso celebre nel mondo dalla presenza dell’imponente Castello Orsini Odescalchi e affacciato sul lago incontaminato che sin dall’epoca imperiale fornisce l’acqua a Roma attraverso l’acquedotto di Traiano. In questo modo, qui come in tutti i contesti del mondo che ospitano soluzioni di accoglienza esperienziale, si favorisce la nascita di un turismo rispettoso del territorio e delle sue tradizioni, che diventa una risorsa per la comunità che lo abita.

Contatti:

Eurotime Italia