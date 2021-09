Gratta e vinci rubato a Napoli, tabaccaio bloccato a Fiumicino

Si preparava a salire su volo per Fuerteventura

E' stato rintracciato all'aeroporto di Fiumicino, con un biglietto per Fuerteventura, il titolare della tabaccheria nel quartiere Stella di Napoli che ieri mattina aveva strappato dalle mani di una anziana cliente il tagliando vincente del gratta e vinci fuggendo con quello in sella a uno scooter.

A interrompere sul nascere i suoi sogni di gloria sono stati però gli uomini della polizia di frontiera che lo hanno bloccato a un passo dal volo, dopo aver rivelato l'alert sulla sua identità. I carabinieri lo hanno così denunciato per furto. Non aveva con sé il tagliando vincente e continuano, dunque, gli accertamenti per ritrovarlo.