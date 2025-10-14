Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
TECH&GAMES
FINTECH
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Martedì 14 Ottobre 2025
Aggiornato: 17:05
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio Flash delle 16:50 del 14 ottobre
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
14 ottobre 2025 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui il canale WhatsApp di Adnkronos
Infostream
Demografica | Adnkronos
Segui il canale WhatsApp di Adnkronos
Infostream
Demografica | Adnkronos
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello contro l'ergastolo
Volo Sharm-Roma, fumo sull'aereo: atterraggio d'emergenza a Napoli
Francia, Lecornu: "Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali"
Esplosione durante sgombero casolare, morti tre carabinieri. Fermati tre fratelli, in casa bombole di gas e molotov
Instagram per adolescenti, si cambia: cosa succede con le nuove regole
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Non c'è Vita senza ricerca
in Evidenza
Centro Economia Digitale
in Evidenza
in Evidenza
Il genio di Milano
in Evidenza
Cesvi presenta la 20esima edizione italiana dell’Indice Globale della Fame (GHI)
in Evidenza
In Puglia il primo screening genomico neonatale pubblico e gratuito
in Evidenza
Ad Ancona il 69° Congresso nazionale degli ingegneri
in Evidenza
Nasce la "Filiera Tabacchicola Italiana"
in Evidenza
A Milano la XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025
in Evidenza
Roma, restaurata la Madonna dell'Esilio nella chiesa di San Marco Evangelista
in Evidenza
Acea rende protagonista l'acqua alla Festa del Cinema di Roma
in Evidenza
Assofertilizzanti festeggia 40 anni e presenta ricerca Nomisma sul bando urea
in Evidenza
'Percorsi integrati per un futuro responsabile'
in Evidenza
Dipendenza da smartphone e stress: all'Università Europea di Roma prima 'Offline Room' per disconnessione digitale
in Evidenza
A Roma il convegno 'Traiettorie' organizzato dalla Fondazione Maire
in Evidenza
A Roma lo Shipday25, Blue to Blue
in Evidenza
A Roma l'Investigator's Meeting di AstraZeneca
in Evidenza
Nel Lazio torna 'Un Consiglio un salute'
in Evidenza
Inca-Cgil: "Serve riforma dei patronati"
in Evidenza
'Art from Inside' a Palazzo Reale di Milano
in Evidenza
Cardiologia, a Roma gli Stati Generali Anmco 2025
in Evidenza
Presentata a Roma edizione 2025 di DigitalMeet
in Evidenza
Ict, Nethesis cavalca la 'grande onda' digitale
in Evidenza
A Roma l'evento 'Oltre le barriere. Sport e inclusione'
in Evidenza
Firmato Protocollo Inps - Prefettura di Roma su Rete Lavoro Agricolo di Qualità
in Evidenza
Dal 16 al 19 ottobre torna StatisticAll, Festival della Statistica e della Demografia
in Evidenza
La tutela dei centri storici, un dialogo internazionale su prevenzione e adattamento promosso da Fondazione RETURN e Fondazione Changes
in Evidenza
Pubblicata in Gazzetta ufficiale rimborsabilità prima terapia di editing genetico
in Evidenza
'OncoCook' la web serie che insegna la dieta corretta ai malati di cancro allo stomaco
in Evidenza
A Milano la XIII edizione del Salone della CSR
in Evidenza
Human&Green Retail Forum 2025, la Dieta Mediterranea diventa algoritmo
in Evidenza
"Pazienti, fino a un certo punto", presentata campagna Europa Donna Italia su tumore seno metastatico
in Evidenza
Agricoltura rigenerativa in tavola con Buongrano di Mulino Bianco
in Evidenza
“Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali”, evento a Milano
in Evidenza
Ricerca: bandi Gilead, 1,3 milioni a 63 progetti per la salute del Paese
in Evidenza
Tumore al polmone, rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata
in Evidenza
Presentato il X rapporto dell'Osservatorio Egualia-Nomisma su "Il Sistema dei Farmaci Equivalenti in Italia 2025"
in Evidenza
Innovazione, a Palermo la 'Camera del futuro'
in Evidenza
Imprese, Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese
in Evidenza
Emoglobinuria Parossistica Notturna, confronto su impatto malattia e trattamenti
in Evidenza
'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita', tavola rotonda di Manageritalia
in Evidenza
Ipofosfatemia legata all'X, primo bilancio e prospettive su linee guida
in Evidenza
L'8 e il 9 ottobre torna il Milano Audiovisual Forum
in Evidenza
Syngenta alla Milano Digital Week
in Evidenza
Il Premio Malaparte allo scrittore spagnolo Aramburu