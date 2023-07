Gravina (Italpol Vigilanza): ''Ampliare spazi di intervento sicurezza sussidiaria''

''Oggi il gruppo Italpol fattura più di 100 milioni di euro ed impiega 3.000 addetti tra personale armato e disarmato. Si pone pertanto tra i maggiori player nazionali. Siamo autorizzati ad operare nel Lazio, Lombardia, Campania, Sardegna, Umbria, Alto Marche, Trapani (Pantelleria), ed eroghiamo tutte le attività disciplinate dagli artt. 134 al 141 del Tulps. L’Azienda ha comunque acquisito in questi anni un particolare know-how nell’erogazione dei servizi sussidiari così come definiti dall’art. 18 del dl 21 luglio 2005, n. 144, guadagnando una posizione di leader di mercato. Oggi i luoghi di transito più importanti del Paese sono vigilati da personale Italpol opportunamente formato nel rispetto del D.M. n. 154/2009''. Lo dice in un'intervista Giulio Gravina, cofondatore del Gruppo Italpol Vigilanza. I progetti per il futuro? ''Consolidare l’esperienza acquisita nei servizi sussidiari - dice - e crescere ulteriormente in questo ambito con l’auspicio che lo Stato assuma consapevolezza dell’apporto fornito dai privati e ne allarghi gli spazi d’intervento''.

''Il contributo dato dagli Istituti di vigilanza privata in termini di sicurezza sussidiaria, ormai consolidato negli anni, non mi sembra ricevere la giusta considerazione da parte dello Stato; significativo in tal senso il recente accordo concluso tra ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato per la gestione in house delle necessità di sicurezza presso le stazioni ferroviarie - spiega - Una delle motivazioni è probabilmente da individuarsi nella mancata produzione di uno studio empirico che quantificasse i reali vantaggi e l’ottimizzazione nell’allocazione delle risorse statali, che deriverebbero dall’affidamento a guardie giurate dipendenti di istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria presso i luoghi di transito contemplati dal dm n. 154/09''.