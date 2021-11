Un viaggio tra storia, simboli, tradizione e cultura

Gravina in Puglia 10 novembre 2021. La Pro Loco UNPLI Gravina vi invita a vivere una meravigliosa giornata nella Città di Gravina in Puglia e lo fa con “GRAVINA SI RACCONTA”. Un viaggio che conduce ad un incontro tra una comunità ospitante ed il visitatore che potrà rivivere le tracce di un passato mai dimenticato, fatto di luoghi, di storie, di testimonianze e di racconti. Vi faremo conoscere i luoghi simbolo della nostra Città. “GRAVINA SI RACCONTA” è visite guidate, è scoprire il nostro centro storico; ammirare la “Nobile Gravina” che si erge maestosa ed imponente nel centro storico; il Ponte viadotto-acquedotto diventato famoso in tutto il mondo grazie all’ultimo film di James Bond, ‘No time to die’, e all’epica scena del lancio nel vuoto di Daniel Craig; è ammirare la maestosità della Fondazione “E.P.Santomasi”; partecipare il 20 e 21 novembre alla nostra Sagra del Fungo; vivere il Bosco SIC Difesa Grande; degustare i nostri prodotti tipici; e l’8 dicembre eccezionalmente potrete visitare il Castello Svevo. Un viaggio tra storia e tradizione per riempire un nuovo bagaglio di conoscenza e di piacevole scoperta. “GRAVINA SI RACCONTA” è la proposta progettuale relativa all’Avviso anno 2021 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco, approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al numero di cel: 366.4694899 o alla e-mail: proloco.gravina@hotmail.it. E’ necessario essere muniti di Green Pass. Nel Calendario Eventi pubblicato sul sito https://www.prolocogravina.it/troverete tutte le informazioni circa la modalità di partecipazione, i consigli utili, orari e tutto quello che è necessario per regalarvi una piacevole giornata a Gravina in Puglia. Da domenica 7 novembre e fino a domenica 19 dicembre visitare Gravina sarà una piacevole scoperta.

Contatti: https://www.prolocogravina.it/

proloco.gravina@hotmail.it