Grayscale Investments pronta ad acquistare il nuovo token di Ethereum?

Grayscale Investments è famosa in tutto il mondo per il suo fondo, il Bitcoin Investment Trust, che, diversi anni fa, ha consentito a Bitcoin di accedere ai mercati finanziari americani. Dopo le modifiche apportate alla rete Ethereum dai suoi sviluppatori, la piattaforma è tornata protagonista. Grayscale starebbe infatti preparando l’acquisto di token Ethereum PoW (ETHW), anche se ha chiesto di avere più tempo per una revisione complessiva dell’operazione che dovrebbe metterne in luce rischi e benefici.