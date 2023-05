Grazie a Vueling, ogni maratona è a portata di volo

Nei prossimi mesi, le principali capitali europee ospiteranno diverse maratone. Vueling, con le sue tratte in giro per il mondo, dall’Europa al Nord Africa al Medio Oriente, collegherà le diverse città permettendo a professionisti e appassionati di partecipare ad ogni evento.

Milano, 10 maggio 2023. Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, darà la possibilità di partecipare alle maratone che si terranno nei prossimi mesi in diverse città d’Europa. Dall’Italia i runner professionisti e non potranno raggiungere le città di Amsterdam, Copenhagen, Parigi e Bilbao per partecipare a ognuno di questi appuntamenti sportivi, approfittando delle diverse proposte del vettore low cost spagnolo.

Si parte il 14 maggio in Danimarca con la Maratona di Copenhagen, una delle corse su strada più importanti del mondo e certificato World Athletics Label. La capitale danese è collegata con l’aeroporto di Firenze 2 volte a settimana, nei giorni di mercoledì e sabato per correre tra i canali, i Bridge Districts, il coloratissimo porto vecchio e la piazza con il palazzo reale della Regina Margherita.

Dopo la pausa estiva, si vola a Parigi, dove l’8 ottobre 2023 si corre la Vredestein 20km de Paris, un grande evento sportivo che partendo dalla Tour Eiffel raggiunge alcuni dei simboli della capitale francese (Trocadero, Arco di Trionfo, Bois de Bologne, Roland Garros, Grand Palais, Tuileries, Pont Royal e altro). Il tema di quest’anno sarà legato al mondo del circo: i maratoneti correranno in un’atmosfera insolita a suon di musica grazie alle 20 orchestre che animeranno l’evento. L’aeroporto di Parigi Orly è collegato con Milano Malpensa (18 frequenze settimanali nei giorni dal lunedì alla domenica), Genova (2, nei giorni di lunedì e venerdì), Bari (3, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), Bologna (4, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), Firenze (13, nei giorni dal lunedì alla domenica) e Roma Fiumicino (24, nei giorni dal lunedì alla domenica).

Una settimana dopo, il 15 ottobre, sarà il turno della maratona ad Amsterdam, la TCS Amsterdam Marathon, una World Athletics Platinum Label Road Race con uno dei percorsi più veloci al mondo. Tra Gouda e tulipani, il percorso parte e si conclude all’Olympic Stadium, attraversando il passaggio sotto il Rijksmuseum, il lungofiume Amstel e il Vondelpark. La capitale olandese è collegata all’aeroporto di Firenze, con 7 voli diretti ogni settimana in partenza tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

Il tour europeo delle maratone termina a Bilbao con la Bilbao Night Marathon il 21 ottobre 2023: una gara suggestiva e molto particolare perché si svolge di notte. Si parte dallo Stadio San Mames, si attraversa tutto il centro della città costeggiando le sponde del fiume Nervion per terminare al Museo Guggenheim. Per partecipare all’evento si può raggiungere la città basca dall’hub italiano di Firenze (2 collegamenti settimanali nei giorni del mercoledì e della domenica) e da Milano Malpensa (3 collegamenti settimanali nei giorni martedì, venerdì e domenica).

