Grecia, attentato a Schlein: anarchici rivendicano

Un gruppo di anarchici greci, i cosiddetti 'Carlo Giuliani revenge nuclei' hanno rivendicato la responsabilità dell'attentato di venerdì scorso contro un'auto della numero due dell'ambasciata italiana ad Atene, Susanna Schlein. In un testo pubblicato su un sito web e ripreso dal quotidiano greco Kathimerini si legge: "Dal 20/10 Alfredo Cospito conduce uno sciopero della fame contro il regime di tortura impostogli dallo Stato italiano, sotto il nome di 41 bis...Compagno, per quanto cerchino di seppellirti, non ti dimenticheremo mai". Cospito è in carcere per aver gambizzato nel maggio del 2012 Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare.