Grecia, attentato Schlein: al vaglio collegamenti gruppi anarchici

Indagini Ros e Digos. Nel fascicolo aperto in procura a Roma si procede per l’ipotesi di attentato per finalità terroristiche o di eversione

Si procede per l’ipotesi di attentato per finalità terroristiche o di eversione nel fascicolo aperto in Procura a Roma sull’attacco incendiario avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi ad Atene ai danni del primo consigliere dell'ambasciata italiana Susanna Schlein, la sorella di Elly Schlein esponente del partito democratico, con l'incendio dell'auto. I magistrati di piazzale Clodio, che hanno ricevuto una prima informativa, hanno delegato le indagini congiuntamente agli investigatori di Ros e Digos.

Leggi anche Attentato Atene, chi è Susanna Schlein

Gli accertamenti sono finalizzati anche a chiarire la matrice dell’attentato: l’attenzione si concentra in particolare sui gruppi anarchici e sui possibili collegamenti tra le componenti presenti in Grecia e in Italia. Intanto massima e’ l’allerta, alla luce di quando avvenuto, in particolare per le sedi diplomatiche.