Grecia, violenti incendi infuriano alle porte di Atene

Muro di fuoco e di fumo a nord della città. Anche le case sono minacciate e la Protezione Civile ha chiesto via sms alla popolazione di lasciare l'area interessata il più velocemente possibile

Il fuoco a nord di Atene infuria ancora stasera. La tv di Stato Ert ha trasmesso immagini che mostrano un enorme muro di fuoco e di fumo nella regione. Anche le case sono minacciate e la Protezione Civile greca chiede via sms alla popolazione di lasciare l'area il più velocemente possibile. I residenti, disperati, raccolgono gli animali e abbattono gli alberi, per togliere combustibile alle fiamme. Enormi volute di fumo si possono vedere anche dal centro di Atene. La Grecia, come altri Paesi del Mediterraneo, sta combattendo contro innumerevoli incendi boschivi, dopo un lungo periodo di caldo intenso.