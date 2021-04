Green Finance, domani webinar del Centro Studi Americani

Il potenziale degli investimenti privati e pubblici per sviluppare un'economia sostenibile, in particolare il ruolo del sistema finanziario e dei mercati per una ripresa verde. Sono i temi al centro dell’evento kick-off “Green Finance: the path towards a sustainable economy” dell’area tematica Green Bridge del Centro Studi Americani, dedicata all’approfondimento dello sviluppo umano, della sostenibilità e dell’ambiente. Appuntamento giovedì 29 aprile alle 17.30.

L’Ue ha annunciato che il 30% delle risorse necessarie per finanziare il piano Ngeu sarà raccolto sui mercati attraverso l’emissione di green bond. Il presidente Biden ha dichiarato che gli Usa sono decisi ad agire, con l’opportunità di creare milioni di posti di lavoro per un’economia sostenibile. Dopo il keynote speech “What will happen with U.S. Climate Policy under the Biden Administration?” di Robert Stavins, A. J. Meyer Professor of Energy & Economic Development at Harvard Kennedy School, i lavori saranno suddivisi in due sessioni.

La prima, tecnico-istituzionale, con focus su policy e strumenti messi a disposizione per l’implementazione e lo scaling up di un’economia sostenibile a livello nazionale e internazionale. Interventi di Ivan Faiella, Director and Coordinator of the Task Force for the G20 Sustainable Finance, Banca d’Italia, Maria Netto, Financial Institutions Lead Specialist, Inter-American Development Bank e Laura Piovesan, Director of Sustainability at the European Investment Bank. Coordina Silvia Pavoni, Funding Editor, Sustainable Views and Economics Editor, The Banker at Financial Times.

La seconda sessione, Corporate, servirà a discutere come, attraverso la finanza green, si possa concretamente realizzare un business improntato alla sostenibilità. Interventi di Omar Al Bayaty, Head of Investor Relations, Terna, Alessandro Catalani, Head of Finance, Gruppo Acea, Nicole Della Vedova, Head of Corporate Finance, Enel e Patricia Gentile, Head of Group Finance, A2a. Coordina Giovanni Antonelli, Max Weber Fellow EUI e PostDoc Statale di Milano.

Guarda la diretta sul sito Adnkronos al link www.adnkronos.com/green-finance-domani-webinar-del-centro-studi-americani_240Y35emJFEhJhKg2NgpND