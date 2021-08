E' accaduto in un comune della provincia di Roma

Cinque euro per la stampa del green pass. E’ questa la richiesta che sarebbe stata fatta da una farmacia di un comune della provincia di Roma, nella Valle dell’Aniene, a chi si presentava per avere la certificazione verde stampata. Dopo gli accertamenti dei carabinieri il titolare della farmacia è stato denunciato per abuso d’ufficio e segnalato all’ordine dei farmacisti poiché il rilascio della certificazione deve essere gratuito.