Green pass bar e ristoranti, Fontana: "Lombardia favorevole"

La Regione Lombardia sarebbe sicuramente favorevole all’obbligo del green pass anche per accedere a bar e ristoranti sul modello francese. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di una misura regionale per l’occupazione.

"Noi stiamo andando molto bene in questi giorni anche con le vaccinazioni: in questi giorni abbiamo superato le 100mila" al giorno. "Quindi penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere", ha spiegato Fontana. "A Roma mi sembra che ci sia una riunione con il Garante della Privacy perché pare esistano problematiche di questo genere", ha aggiunto.

Secondo Fontana è "necessario procedere a una rivalutazione dei parametri" per il passaggio delle Regioni in una fascia di rischio più alta. "Perché se è vero quello che sta succedendo, come i numeri ci confermano, che anche di fronte all’aumento degli indici di contagio c’è una riduzione o un non aumento dell’ospedalizzazione sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva, forse andranno rivalutati questi parametri. Mi sembra che l’argomento sia all’ordine del giorno di una riunione a un tavolo tra Ministero, Iss e Regioni", ha detto il governatore.