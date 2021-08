Green Pass, Bassetti: "Italiani si vaccinano per mangiare pizza..."

"Una parte degli italiani si vaccina per andare a mangiare la pizza, mi dispiace da medico. Ma prendiamone atto, il green pass in Italia spinge la gente a vaccinarsi". Il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Zona bianca sul green pass. "Non è uno strumento perfetto, ma abbassa di molto il rischio. Non lo azzera, lo sappiamo. Da una parte, ha portato a fare più vaccini e io sono machiavellico da medico: il fine giustifica i mezzi. La politica deve farsene una ragione, dobbiamo cercare di vaccinare più gente possibile: il green pass in questo senso è un ottimo strumento", aggiunge.

"Mi dispiace che un paese come l’Italia, che ha dato un tributo enorme in termini di morti per covid, debba andare a vaccinarsi per andare a mangiare la pizza. Speravo che gli italiani si vaccinassero per evitare di avere la polmonite e andare in rianimazione. Una parte degli italiani si vaccina per andare a mangiare la pizza, mi dispiace da medico. Ma prendiamone atto, il green pass spinge la gente a vaccinarsi", afferma ancora.

Bassetti da mesi è oggetto di minacce. "Chi oggi è contro i vaccini e contro lo Stato, è contro i medici ed è contro la scienza. Mi aspetto che tutte le forze politiche condannino le minacce nei confronti dei miei discorsi. Se non le condannano, vuol dire che sono d’accordo".