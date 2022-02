Un falso avviso sul Green pass dietro l'ultima truffa sul cellulare. "Attenzione, in atto un nuovo tentativo di phishing COVID19. Un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati", è l'allerta lanciato, via social, dalla Polizia di Stato.