Green pass, Coldiretti: con stop ai no vax balza business rider

Lo stop ai no vax con l’obbligo del green pass per sedersi al tavolo in bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi al chiuso fa balzare a 1,5 miliardi il fatturato del food delivery in Italia nel 2021. E’ quanto stima la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’entrata in vigore del super green pass alla vigilia del varo del pacchetto lavoro da parte della Commissione Europea con il riconoscimento dei rider e dei lavoratori delle piattaforme digitali.