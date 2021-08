Green pass, Coldiretti: "Stop ristorante al chiuso per 11 milioni di italiani"

E’ quanto emerge dall’analisi diffusa in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass

Sono circa 11 milioni gli italiani sopra i dodici anni che saranno costretti a rinunciare a sedersi al tavolo in bar e ristoranti al chiuso dove possono trovare posto solo le persone che hanno avuto almeno una somministrazione di vaccino, sono guarite dal Covid nei sei mesi precedenti o hanno un tampone negativo. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per ristoranti al chiuso, bar (ma non al bancone), cinema, teatri, musei, palestre, sagre, stadi, congressi e grandi eventi.